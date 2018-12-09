Ракета-носитель с секретным спутником не смогла взлететь в США

Тяжелая американская ракета-носитель Delta IV Heavy с разведывательным спутником на борту не смогла стартовать с космодрома в Калифорнии. Об этом компания United Launch Alliance сообщила на своей странице в Twitter. Команда на отмену пуска поступила во время финального отсчета.

«Сегодняшний запуск отменен, начинается откачка криогенного топлива из носителя. Дата нового старта еще не определена», - говорится в сообщении.

Причина отмены запуска не называются. ULA ссылается на «непредвиденные обстоятельства». Возможны технические неполадки, как это было в минувшую пятницу, когда носитель не смог оторваться от стартового стола из-за проблем с резервным каналом связи.

Ценный груз, находившийся на ракете-носителе, не пострадал. Вся детальная информация о назначении спутника, его стоимости и даже название космического аппарата строго засекречены.

Delta IV Heavy оснащена двумя дополнительными ускорителями, которые позволяют выводить на геостационарную орбиту до 14 тонн полезного груза. На околоземную орбиту и вовсе можно доставить около 30 тонн.