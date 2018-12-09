«Как будто охранял»: пес почти месяц ждал хозяев возле сгоревшего дома в Калифорнии

В американском штате Калифорния собака месяц ждала, когда ее хозяева вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара был их дом.

Во время удара стихии хозяева питомца не смогли добраться до него и были вынуждены эвакуироваться без четвероногого друга. Им оставалось только надеяться, что с животным все будет хорошо.

Как передает «360», пес по кличке Мэдисон не покидал пепелище и ждал так, «будто охранял свой бывший дом». При этом собаку подкармливала сотрудница местной организации по спасению бездомных животных.

Когда люди вернулись к своему сгоревшему дому, они обнаружили там Мэдисона целым и невредимым. Теперь собака снова живет со своими хозяевами.

Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами буйства стихии, по последним данным, стали 85 человек. Были разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Локализовать огонь удалось лишь 25 ноября.

