Полторы тысячи демонстрантов задержаны на улицах Парижа

В Париже задержаны больше полутора тысяч демонстрантов - это абсолютный рекорд арестов для французской столицы. По словам министра внутренних дел страны, суббота стала самым тяжелым днем для пятой республики.

В общенациональный день протеста на улицы городов вышли более 125-ти тысяч демонстрантов. Недовольная ростом цен и увеличением налогов толпа громила все на своем пути.

Дотла сгорели десятки машин, разбиты витрины сотен магазинов. Для того, чтобы остановить митингующих, правительство мобилизовало 90 тысяч полицейских, а в Париж вошла бронетехника и внутренние войска, которые сразу же применили травматическое оружие и новый вид слезоточивого газа.

Масштабные акции протестов докатились и до Бельгии. Сотни демонстрантов в желтых жилетах пыталась прорваться к зданию парламента в Брюсселе. Полиции пришлось перекрыть все центральные улицы. Требования все те же - снижение налоговой нагрузки и отставка правительства.