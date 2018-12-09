Полтора миллиона километров от Земли: Россия запустит уникальную обсерваторию Спектр-РГ

Уникальную космическую обсерваторию Спектр-РГ отправят на орбиту в начале апреля 2019 года. Сейчас в Химках завершаются испытания аппарата, который вместе создали ученые из России и Германии.

В феврале его доставят на Байконур для запуска. Ракета выведет Спектр-РГ в так называемую точку Лагранжа - она расположена в полутора миллионах километров от Земли.

Здесь притяжение со стороны Солнца и нашей планеты уравновешивается, и обсерватория сможет долго сохранять неподвижность. Управлять аппаратом в таких условиях будет гораздо проще. Обсерватория Спектр-РГ включает в себя два телескопа - российский и немецкий.

Программа их работы уже сейчас расписана на семь лет вперед.

Ранее сообщалось, что российские ученые предложили создать космическую астрофизическую обсерваторию, которая сможет заниматься поиском планет у других звезд.