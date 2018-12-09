Жители Барнаула третий день замерзают без центрального теплоснабжения

Барнаул на грани коммунальной катастрофы. Сотни жилых домов остаются без отопления в результате прорыва теплотрассы. Это случилось еще в ночь на субботу, когда столбик термометра опустился ниже 20-градусной отметки.

Под отключение попали 245 частных дома, 55 многоэтажек, детские сады, школы, поликлиники и больницы, сообщает официальный городской интернет-портал Барнаула.

«В результате заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение в ближайшее время начать подачу тепла в дома. На месте аварии завершены сварочные работы, идет заполнение системы. Коммунальные службы готовы к любому развитию событий», - говорится в официальном сообщении.

Сейчас представители администрации и управляющих компаний проводят подворовый обход пострадавших. Инспекторы госпожнадзора взяли под особый контроль ситуацию в частном секторе. Жители деревянных домов используют электрические обогреватели, что в сложившихся обстоятельствах потенциально опасно.

«Из-за длительности ликвидации аварии работа по запуску тепла в дома будет непростой. Люди должны знать, куда обращаться, если им понадобится переезд в пункты временного пребывания, подготовленные в районе», - дал поручение глава Барнаула Сергей Дугин.

Созданный оперативный штаб держит ситуацию на контроле. Каждые два часа его специалисты отчитываются перед городскими властями. Мороз в алтайском крае немного ослаб. Сейчас в Барнауле 20 градусов мороза.