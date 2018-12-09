Защита прав граждан длиною в полвека: в Москве ушла из жизни Людмила Алексеева

Не стало Людмилы Алексеевой. Не только человека - целого явления. Людмила Михайловна олицетворяла собой едва ли не все правозащитное движение СССР и постсоветской России, этому она посвятила полвека своей жизни. На протяжении последних 20 лет Алексеева была бессменным председателем Московской Хельсинской группы.

Соболезнования в связи со смертью правозащитницы выразил президент РФ Владимир Путин.

В Совете Европы ее назвали мировым матриархом правозащитников. Многие, знавшие Людмилу Алексееву лично, говорят, что это человек исключительной доброты.

Развитие гражданского общества зависит только от нас самих и нужно постоянно выдавливать из себя раба - говорила она уже будучи прикованной к инвалидному креслу на вручении государственной премии в области правозащитной деятельности в прошлом году в Кремле.

Она стояла у истоков правозащитного движения в нашей стране. Требовала освобождения политзаключенных, еще в 60-х выступала против ареста писателей Синявского и Даниэля, выходила на митинги в современной России.

Об ущемлениях прав человека в Советском Союзе рассказывала в так называемых «Хрониках текущих событий», которые собственноручно печатала в квартире. В середине 70-х основала Московскую Хельсинкскую группу, а уже через год была вынуждена эмигрировать. Вернулась в Россию лишь после перестройки. С 2002-го входила в президентский Совет по правам человека.

При этом ее непросто слышали - к ней прислушивались. В июле прошлого года, когда Алексеевой исполнилось 90, поздравить правозащитницу лично приехал Владимир Путин.

Она называла себя исключительно счастливым человеком. И говорила, что всю жизнь всегда делала то, что хотела. А потом добавляла - глупости, конечно, были. Но подлости - нет.

За несколько дней до своей смерти Людмилу Алексееву включили в новый состав совета по правам человека при президенте. Но в последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью. На 92-м году жизни правозащитница скончалась в палате московской клинической больницы №15, где ее уже не раз спасали. Но накануне врачи оказались бессильны.