В Польше восстановлен памятник советским военнопленным

В польской деревне Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным. Это двухметровая плита из терразита. В верхней ее части расположена пятиконечная звезда, в нижней - текст на польском языке.

«Место, освященное кровью семисот советских граждан, взятых в плен и зверски убитых гитлеровскими оккупантами в 1942-1944 годах», - гласит надпись.

Долгое время этот мемориал был заброшенным. Привести его в порядок решили активисты благотворительного фонда «Кронштадтский Морской Собор». При поддержке Минобороны, они создали проект «Бессмертные имена» и заботятся о захоронениях россиян, погибших в годы зарубежных войн.

Братскую могилу в Горыни восстановили на средства президентского гранта и пожертвования граждан России и Польши.