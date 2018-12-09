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На Украине пригрозили созданием ядерного оружия

Роман Захаров
07:34 09.12.2018
По словам украинского генерал-майора Петра Гаращука, Киев имеет возможность для создания не только ядерных бомб, но и полноценных ядерных боеголовок для ракет.
На Украине пригрозили созданием ядерного оружия
Фото: Ministry of Defense of Ukraine, flickr

У Киева есть возможность для создания ядерного оружия. Такое заявление сделал бывший глава миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

«У нас (у Украины - прим. ред.) есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», - заявил Гаращук в эфире телеканала «Обозреватель».

Военнослужащий отметил, что Незалежная имеет возможность для создания не только ядерных бомб, но и полноценных ядерных боеголовок для ракет.

«В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске», - добавил генерал-майор.

Петр Гаращук при этом подчеркнул, что в нынешних условиях Украине не нужно опасаться международных ограничительных мер в вопросе создания ядерного оружия.

В октябре этого года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался, что санкционировал передачу Украине наступательного летального вооружения.

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