На Украине пригрозили созданием ядерного оружия

У Киева есть возможность для создания ядерного оружия. Такое заявление сделал бывший глава миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

«У нас (у Украины - прим. ред.) есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», - заявил Гаращук в эфире телеканала «Обозреватель».

Военнослужащий отметил, что Незалежная имеет возможность для создания не только ядерных бомб, но и полноценных ядерных боеголовок для ракет.

«В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске», - добавил генерал-майор.

Петр Гаращук при этом подчеркнул, что в нынешних условиях Украине не нужно опасаться международных ограничительных мер в вопросе создания ядерного оружия.

В октябре этого года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался, что санкционировал передачу Украине наступательного летального вооружения.