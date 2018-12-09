Западные СМИ назвали самое «смертоносное» оружие России

Современные российские танки Т-72БЗ и Т-90, а так же РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400 являются самыми «смертоносными» типами российского вооружения. Руководство североатлантического альянса «не захочет с ними связываться», считают журналисты американского издания The National Interest.

Автор статьи пишет, что именно эти виды оружия отражают боевые возможности России.

Современные танки, о которых идет речь в статье, обладают улучшенной защитой и усовершенствованным орудием. В арсенале также тепловизоры и боеприпасы позволяющие вести эффективный бой с потенциальным противником на коротких дистанциях. Впрочем, по мнению журналистов, западная бронетехника по-прежнему превосходит свои аналоги в приборах обнаружения и системах управления огнем.

«Примером смертоносного воздействия российской артиллерии» служит система залпового огня «Смерч».

Что касается ракет комплекса «Искандер», то они превосходят предыдущие образцы, как по точности, так и по скорости полета. Помимо возможности преодолевать систему ПРО, такие боеприпасы обладают «страшной» 680-килограммовой боеголовкой.

Пожалуй самых лестных отзывов удостоился комплекс С-400 «Триумф», который на западе называют «верхом развития ПВО России». Система способна отслеживать и атаковать одновременно до 36 целей на удалении до 400 километров.

Несколько батарей С-400 в Сирии и Калининграде могут контролировать воздушное пространство над авиабазами НАТО в Германии, Польше, Турции и на Кипре, напоминает NI.