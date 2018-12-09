В Сети появилось фото салона обновленной Lada Vesta

Пользователь Youtube случайно показал в одном из своих роликов, как выглядит обновленная Lada Vesta изнутри. Фотографию рендера интерьера автомобиля автору видеозаписи прислал его подписчик.

Как пишет «Российская газета», салон машины был представлен на закрытой презентации АвтоВАЗа для владельцев Lada Vesta, которая проходила в период с 22 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге.

Среди особенностей салона можно отметить большой мультимедийный экран, новую климатическую установку, а также измененное положение кнопок на центральной консоли. Кроме того, перемены коснулись и комбинации приборов, формы дефлекторов, дверных ручек, а также некоторых элементов декора.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала первой моделью АвтоВАЗа, получившей функцию управления со смартфона.

В ноябре этого года автопроизводитель объявил о способах купить модели Lada по более низкой цене.

