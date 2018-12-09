Трамп рассказал, как можно остановить беспорядки в Париже

Политический кризис во Франции можно урегулировать, если отказаться от Парижского соглашения и вернуть гражданам страны деньги, которые выплачиваются в рамках соглашения по сокращению вредных выбросов. Такую позицию высказал американский лидер Дональд Трамп.

«Очень печально, что случилось днем и ночью в Париже. Возможно, пришло время покончить с нелепым Парижским соглашением (по климату - прим. ред.), за которое приходится платить слишком высокую цену, и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» - написал президент США в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что протесты против правительства Франции под эгидой движения «Желтые жилеты» становятся менее масштабными, но более радикальными. Об этом свидетельствует растущая интенсивность столкновений с полицией. Данные опубликованы французскими силами безопасности.

Напомним, акции протеста во Франции начались 17 ноября. Активисты протестуют против повышения цен на топливо. С начала волнений более 130 человек были ранены и 720 помещены под стражу.