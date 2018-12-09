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В Сирии начал работу завод по производству соков и «газировки»

Алексей Савелов
06:25 09.12.2018
Предприятие находится в сирийской Адре под Дамаском- крупнейшей промышленной зоне в стране.

Завод по производству соков и газированных напитков под брендом «Sinalco» начал работу в сирийской Адре под Дамаском – крупнейшей промышленной зоне в стране.

Строительство завода началось около двух лет назад. Месяц назад работы были завершены, в настоящий момент мы приступили к производству продукции. Инвестиции в создание производства составили около двух млн долларов США. Сейчас на заводе работает 120 человек. Они обслуживают две линии – по розливу напитков в алюминиевые банки и в пластиковую тару.

Промышленная зона Адра, под Дамаском, переживает свое второе рождение. Помимо прежних заводов, заново запустивших свое производство, в Адре строятся и новые фабрики.

Это далеко не первый завод по производству лимонадов в арабской республике, но здесь возлагают большие надежды на самое современное оборудование. Ручной труд исключен полностью, современные конвейеры, полностью автоматизированны, весь контроль сконцентрирован в одной комнате. Разве что загружать товар в машины, пока приходится в ручную.

«Этот завод мы начали строить два года назад. И только месяц назад закончили строительство и начали работать . У нас две производственных линии. Одна линия для напитков в стеклянной таре и одна для напитков в алюминиевых банках. У нас работает 120 человек. Ежечасно производим на линии металлических банок – 6000 штук, а на соседней линии 8000 пластиковых бутылок в час», - говорит Хайдера Махлуфа, директор завода.

Производство газировки в стране, где натуральный сок продается на каждом шагу, а его цена, в переводе на российскую валюту, меньше двадцати рублей, дело весьма рискованное, но здесь уверены, новый завод, не только сможет занять свою нишу на внутреннем рынке, у дирекции далеко идущие планы.

«В основном мы ориентируемся на внутренний рынок, но есть планы поставлять наши напитки за рубеж, потому что они очень вкусные. Я думаю, что сейчас мы выпускаем лучшую газировку в Сирии, и делаем это на самом современном оборудовании», - говорит Хайдера Махлуфа директор завода.

После освобождения южных провинций от боевиков, на границе с Иорданией вновь открылся крупнейший торговый коридор между Сирией и ее западным соседом - Насиб. Именно сюда в Адре планируют поставлять свой лимонад. Напитки соответствуют мировым стандартам, а их стоимость значительно ниже, чем у соседей. Есть планы у сирийских предпринимателей и по поставкам в Россию, сейчас производители прорабатывают логистику.

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