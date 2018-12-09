Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывший директор ФБР рассказал о фигурантах дела о «российском вмешательстве»

Анастасия Евдокимова
05:45 09.12.2018
Имена фигурантов не раскрываются. Коми лишь отметил, что среди упоминаемых им лиц нет президента США Дональда Трампа.
Бывший директор ФБР рассказал о фигурантах дела о «российском вмешательстве»
Фото: Cheriss May ZUMAPRESS.com, Globalookpress

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что в расследовании дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США изначально фигурировали четыре американца. Об этом сообщает The Associated Press.

Имена фигурантов не раскрываются. Коми лишь отметил, что среди упоминаемых им лиц нет президента США Дональда Трампа.

Расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером и конгрессом США.

Москва неоднократно отрицала «вмешательство» России в выборы президента США, проходящие на территориях других стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2018, 18:26
Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2018»
Дата08.12.2018, 02:20
Стрельбу из АК-74, ПКМ и РПГ-7 в темное время суток отрабатывают морпехи Северного флота
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:54 В стране и мире
Правительство Крыма передумало ликвидировать оператора Керченской переправы
03:25 В стране и мире
Поклонская назвала «угаром» фото Порошенко с солдатом с эмблемой СС*
02:34 Спорт
Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
01:22 Спорт
Видео
Анисин раскрыл секрет Тарасова по психологическому воздействию на хоккеистов
20:42 В стране и мире
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
В «благоустроенной» больнице в Волжском установили картонные коробки вместо тумбочек
Назван действенный способ быстрого похудения
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.