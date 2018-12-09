Бывший директор ФБР рассказал о фигурантах дела о «российском вмешательстве»

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что в расследовании дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США изначально фигурировали четыре американца. Об этом сообщает The Associated Press.

Имена фигурантов не раскрываются. Коми лишь отметил, что среди упоминаемых им лиц нет президента США Дональда Трампа.

Расследование вменяемого России вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером и конгрессом США.

Москва неоднократно отрицала «вмешательство» России в выборы президента США, проходящие на территориях других стран.