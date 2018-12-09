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В России отмечается День героев Отечества

Алексей Савелов
05:20 09.12.2018
В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.
В России отмечается День героев Отечества
Фото: Минобороны РФ

Се­год­ня 9 де­каб­ря в Рос­сии от­ме­ча­ет­ся День Ге­ро­ев Оте­че­ства.

Зва­ние Герой Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и знак осо­бо­го от­ли­чия – ме­даль «Зо­ло­тая Звез­да» были уста­нов­ле­ны 20 марта 1992 года. Уже 11 ап­ре­ля 1992 года ме­даль «Зо­ло­тая Звез­да» за № 1 была вру­че­на кос­мо­нав­ту Сер­гею Кри­ка­ле­ву.

Па­мят­ная дата была утвер­жде­на Фе­де­раль­ным за­ко­ном Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции № 22-ФЗ от 28 фев­ра­ля 2007 года «О вне­се­нии из­ме­не­ния в ста­тью 1-1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О днях во­ин­ской славы и па­мят­ных датах Рос­сии». Воз­рож­де­ние тра­ди­ции празд­но­ва­ния Дня ге­ро­ев – это не толь­ко дань па­мя­ти ге­ро­и­че­ским пред­кам, но и че­ство­ва­ние ныне жи­ву­щих Ге­ро­ев Со­вет­ско­го Союза, Ге­ро­ев Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, ка­ва­ле­ров ор­де­на Свя­то­го Ге­ор­гия и ор­де­на Славы.

Всего за 26 лет существования зва­ния Героя Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции им были удостоены 640 человек. Среди них – не толь­ко участ­ни­ки бо­е­вых дей­ствий, но и во­ен­но­слу­жа­щие, со­вер­шив­шие ге­рой­ский по­двиг в мир­ное время.

В 2018 году были опубликованы указы президента РФ о присвоении звания Героя РФ трем гражданам страны: космонавту Сергею Рыжиковупогибшему в Сирии военному летчику Роману Филипову и убитому террористами в Дагестане леснику Зейнудину Батманову.

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