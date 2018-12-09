В России отмечается День героев Отечества
Сегодня 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества.
Звание Герой Российской Федерации и знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» были установлены 20 марта 1992 года. Уже 11 апреля 1992 года медаль «Золотая Звезда» за № 1 была вручена космонавту Сергею Крикалеву.
Памятная дата была утверждена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Возрождение традиции празднования Дня героев – это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Всего за 26 лет существования звания Героя Российской Федерации им были удостоены 640 человек. Среди них – не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.
В 2018 году были опубликованы указы президента РФ о присвоении звания Героя РФ трем гражданам страны: космонавту Сергею Рыжикову, погибшему в Сирии военному летчику Роману Филипову и убитому террористами в Дагестане леснику Зейнудину Батманову.