Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство Крыма передумало ликвидировать оператора Керченской переправы

Анастасия Евдокимова
04:54 09.12.2018
Решение об упразднении ООО «Морская дирекция» было принято в январе. Предполагалось, что функции компании возьмет на себя предприятие «Крымские морские порты».
Правительство Крыма передумало ликвидировать оператора Керченской переправы
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Крымское правительство передумало ликвидировать компанию «Морская дирекция», которая является оператором Керченской паромной переправы. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

Решение об упразднении ООО «Морская дирекция» было принято в январе. Предполагалось, что функции компании возьмет на себя предприятие «Крымские морские порты».

Позже решение было признано утратившим свою силу.

Ранее сообщалось, что трафик грузовых машин по Крымскому мосту в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 12%. По статистике, водители чаще едут в направлении полуострова. Движение большегрузов по переправе разрешено с 1 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2018, 18:26
Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2018»
Дата08.12.2018, 02:20
Стрельбу из АК-74, ПКМ и РПГ-7 в темное время суток отрабатывают морпехи Северного флота
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:54 В стране и мире
Правительство Крыма передумало ликвидировать оператора Керченской переправы
03:25 В стране и мире
Поклонская назвала «угаром» фото Порошенко с солдатом с эмблемой СС*
02:34 Спорт
Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере
01:22 Спорт
Видео
Анисин раскрыл секрет Тарасова по психологическому воздействию на хоккеистов
00:53 В стране и мире
В Госдуме признали ЕГЭ ущербным
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
В «благоустроенной» больнице в Волжском установили картонные коробки вместо тумбочек
Назван действенный способ быстрого похудения
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.