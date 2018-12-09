Правительство Крыма передумало ликвидировать оператора Керченской переправы
Решение об упразднении ООО «Морская дирекция» было принято в январе. Предполагалось, что функции компании возьмет на себя предприятие «Крымские морские порты».
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Крымское правительство передумало ликвидировать компанию «Морская дирекция», которая является оператором Керченской паромной переправы. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.
Решение об упразднении ООО «Морская дирекция» было принято в январе. Предполагалось, что функции компании возьмет на себя предприятие «Крымские морские порты».
Позже решение было признано утратившим свою силу.
Ранее сообщалось, что трафик грузовых машин по Крымскому мосту в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 12%. По статистике, водители чаще едут в направлении полуострова. Движение большегрузов по переправе разрешено с 1 октября.