Минздрав РФ назвал список обязательного оборудования для онкодиспансеров

Минздрав России в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями определил список обязательного оборудования, которое должно быть в региональных онкодиспансерах. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Он (онкодипансер) должен содержать гибридную операционную с ангеографическим компонентом, радиологию всю с ускорителями, и с контактными, и дистанционными и так далее, он должен иметь ПЭТ для верификации костных метастазов», - приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Министр добавила, что позитронно-эмиссионный томограф должен быть на каждые 1,2 млн населения. Также она отметила, что в России существует недостаток патоморфологов - специалистов для диагностики и типирования онкозаболевания.

Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова сообщила президенту России Владимиру Путину о появлении в России уникальных препаратов для лечения рака. Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, и через шоковое состояние, иммунный сбой, человек выходит из болезни.