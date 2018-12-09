В ансамбле Александрова отреагировали на провокацию радикалов в Польше

В ансамбле имени Александрова отреагировали на провокацию радикалов на концерте в Польше. Представитель ансамбля рассказал, что сейчас у артистов все хорошо.

Ранее сообщалось, что несколько активистов пытались устроить провокацию на концерте. Инцидент произошел в польском Быдгоще в пятницу. Злоумышленники развернули антироссийские плакаты, сопровождая действия лозунгами: «Руки прочь от Украины».

«Когда артисты исполнили песню "Священная война" и начали танец с саблями, на сцену выбежали двое молодых людей», - приводит РИА Новости слова представителя ансамбля.

По его словам, провокаторов вывели из зала, после чего мероприятие продолжилось.