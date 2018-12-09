Поклонская назвала «угаром» фото Порошенко с солдатом с эмблемой СС*

Депутат Госдумы России от Республики Крым Наталья Поклонская прокомментировала опубликованное ранее фото президента Украины Петра Порошенко на фоне солдата в форме с эмблемой танковой дивизии СС* «Мертвая голова». Об этом депутат написала на своей странице в соцсети.

«Удивляет, как этот вконец потерявший совесть господин не помнит, сколько миллионов наших граждан полегло от рук этих самых эсэсовцев. Он же просто предает их память, забывая в угаре помрачения и ненависти о том, какой ценой заплатили наши деды за то, чтобы такие «патриоты», как он, могли сегодня просто жить и ходить в полный рост», - отметила Поклонская.

Она также посоветовала Порошенко в следующий раз сфотографироваться с ветеранами Великой Отечественной войны и иметь такой же бравый вид. При этом, она усомнилась в том, что у украинского президента «кишка тонка».

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ отреагировали на фото и назвали это «плевком в первую очередь в сторону Европы».

Накануне президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook фото, где он на фоне строя десантников. На форме одного из них виден символ танковой дивизии СС «Мертвая голова».

СС* - организация, запрещенная в РФ