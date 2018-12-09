Карета «скорой» перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве
Пострадали водитель, фельдшеры и пациент в карете скорой помощи.
На востоке Москвы на Сиреневом бульваре шесть человек пострадали в результате столкновения кареты «скорой помощи» и легковушки. По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, пострадавшие получили незначительные ранения.
«Пострадали водитель, фельдшеры и пациент в карете скорой помощи, карета скорой перевернулась после столкновения», - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.