Карета «скорой» перевернулась после столкновения с легковушкой в Москве

На востоке Москвы на Сиреневом бульваре шесть человек пострадали в результате столкновения кареты «скорой помощи» и легковушки. По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, пострадавшие получили незначительные ранения.

«Пострадали водитель, фельдшеры и пациент в карете скорой помощи, карета скорой перевернулась после столкновения», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.