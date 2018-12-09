Чубайс назвал российское общество инфантильным и неблагодарным

Российский бизнес нужно поблагодарить за то, что «он сделал для развития страны». Об этом заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе выступления на Общероссийском гражданском форуме.

По его словам, именно бизнес помогал отстроить страну, вернуть зарплату людям и наполнить бюджет деньгами.

«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Чубайс отметил, что бизнес сам по себе не может стать инициатором каких-либо изменений в стране.