Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Людмила Алексеева, мой друг и матриарх правозащитников, скончалась. Этой великой россиянки и великой европейки нам всем будет очень не хватать», — написал генсек.

Также свои соболезнования принесла председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой.

Людмила Алексеева умерла в субботу 8 декабря на 92-м году жизни.