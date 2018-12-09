В Госдуме признали ЕГЭ ущербным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин согласился со словами ректора МГУ Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям.

Смолин заявил, что это можно считать призывом к отмене экзамена или его глубокой реформе. По его словам, многие ученики в старшей школе не получают среднее общее образование, а занимаются «натаскиванием» для сдачи ЕГЭ.

«Абсолютно солидарен с заявлением Виктора Антоновича, более того, про то, что так оно и произойдет, мы говорили ещё 17 лет тому назад», - приводит РИА Новости слова Смолина.

Ранее ректор МГУ на съезде партии «Единая Россия» заявил, что система ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям по многим дисциплинам.