Службы безопасности сообщают о радикализации движения «Желтых жилетов» во Франции

Протесты против правительства Франции под эгидой движения «Желтые жилеты» становятся менее масштабными, но более радикальными. Об этом свидетельствует растущая интенсивность столкновений с полицией. Данные опубликованы французскими силами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Париже зафиксированы первые акты мародерства в ходе протестов. Молодые люди грабят магазины и бьют витрины. Общее количество протестующих по всей стране превысило 125 тысяч человек.

Субботняя акция протеста в Париже стала самой масштабной за последние дни. Митингующие пытаются прорваться к Елисейскому дворцу, полицейских забрасывали камнями, полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается более чем 600 человек были задержаны, есть также пострадавшие.

Акции протеста «желтых жилетов» начались 17 ноября. Активисты протестуют против повышения цен на топливо. С начала протестов во Франции более 130 человек были ранены и 720 помещены под стражу.