Почти две тысячи беженцев вернулись за сутки в Сирию

Почти две тысячи человек из Ливана и Иордании вернулись в Сирию за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки с территории иностранных государств возвратились 1 938 беженцев, в том числе из Ливана – 1 357 человек, из Иордании – 581 человек», - говорится в сообщении.

В то же время, в места постоянного проживания в течение суток вернулись 215 сирийцев.

Также, российский фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в городе Алеппо. В ходе нее сирийские мирные жители получили тонну хлеба и тысячу предметов вещевого имущества.

Кроме того сирийские военные инженеры за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в провинциях Хомс и Дамаск. Они разминировали 8,1 гектара территории. В результате разминирования саперы обнаружили 33 взрывоопасных предмета, в том числе одно самодельное взрывное устройство.