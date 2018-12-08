В ЯНАО полицейский застрелил пациента больницы за нарушение общественного порядка

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа полицейский применил табельно оружие, приехав на вызов врачей в туберкулезный диспансер. По словам медиков, два больных, предположительно, пьяных, нарушали общественный порядок.

По данным пресс-службы УМВД России по ЯНАО, нарушители напали на полицейского, причинив ему телесные повреждения, и попытались выхватить его пистолет. В результате сотрудник открыл огонь на поражение.

Один из нападавших от полученного ранения скончался на месте.

Нападавшими оказались ранее судимые жители Ноябрьска. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.