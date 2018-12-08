В Сочи учитель ударил ученика в живот кулаком: видео

В Сочи в одной из общеобразовательных школ произошел конфликт между учителем и учениками. В ходе беседы учитель просит встать сначала одного, а затем другого воспитанника. Позже один из них выходит к доске, и учитель бьет его кулаком в живот, а затем дает ему пощечину. Как сообщает газета «Известия», учитель мог находиться в нетрезвом состоянии.

В чем именно заключался конфликт и что стало его первопричиной, не сообщается.

Как рассказала директор учебного заведения Лариса Евсеева, педагог был уволен после публикации видеоролика. Учитель Александр Бримжанов приехал из Казахстана и проработал в школе около 1,5 лет.

Директор школы уточнила, что не может подтвердить или опровергнуть слова учеников о нетрезвом состоянии учителя.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Судя по легкой одежде педагога и учеников, на кадрах запечатлена ситуация, которая происходит не зимой.