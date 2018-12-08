Адвокат задержанного в Латвии россиянина рассказала, за что ему был выдан ордер

Имма Янсоне, адвокат задержанного в Латвии россиянина Виктора Золотарева, в комментарии «Звезде» поделилась подробностями предстоящего судебного заседания. Гражданин РФ был объявлен Польшей в международный розыск, теперь польская сторона требует его экстрадиции.

Янсоне отметила, что в настоящий момент не может дать комментарий по поводу задержания Золотарева, поскольку пока не знакома с делом.

«Он еще на польском языке. Завтра в 10:30 будет суд, потому что спецпрокурор будет просить его ареста на время до экстрадиции. И в 9 часов я смогу ознакомиться с материалами дела, с обоснованием. Я даже не могу сказать, по какому поводу дело», - подчеркнула она.

Вместе с тем Янсоне добавила, что Золотарев сам очень удивлен происходящим и считает, что его задержание - это недоразумение, поскольку он «выиграл дело с Польшей».

«Может быть, он просто не понимает, потому что вряд ли там есть какая-то ошибка. Как мне сказал спецпрокурор, то там было уголовное дело и два года он отсидел, наверное, пока следствие было. Не знаю. И четыре ему еще надо сидеть. И по поводу «досиживания» этого срока был выдан этот международный ордер», - заключила она.

Ранее сообщалось, что с задержанным уже встретился второй секретарь посольства РФ в Латвии, а завтра, 9 декабря, ожидается заседание суда о мере пресечения в отношении Золотарева.