Москвич выжил, выпав из окна 12 этажа

Мужчина выпал из окна 12-го этажа и остался жив. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы столицы.

«По адресу - Батайский проезд, дом 65, из окна жилого дома с 12 этажа выпал человек. После падения он остался жив», - сообщает собеседник агентства.

На месте работают оперативные службы, выясняя все подробности произошедшего.

К сожалению, так везет далеко не всем. Несколько дней назад, во время празднования своего дня рождения, упал с балкона и разбился 17-летний гандболист Герман Тихонов.

