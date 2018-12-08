Москвич выжил, выпав из окна 12 этажа
Чрезвычайное происшествие случилось в Батайском проезде.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Мужчина выпал из окна 12-го этажа и остался жив. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экстренные службы столицы.
«По адресу - Батайский проезд, дом 65, из окна жилого дома с 12 этажа выпал человек. После падения он остался жив», - сообщает собеседник агентства.
На месте работают оперативные службы, выясняя все подробности произошедшего.
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