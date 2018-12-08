«Объединяющий человек» - Памфилова рассказала о своей дружбе с Людмилой Алексеевой

Глава Центральной избирательной комиссии РФ, российский политик Элла Памфилова в комментарии «Звезде» рассказала о своем знакомстве со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой.

«Я считаю, что это большая потеря для всех нас. Она была правозащитником с большой буквы и патриотом России. Я знала ее близко и знала, как ей было иногда тяжело слышать какие-то обвинения в свой адрес. Она очень любила Россию и любила через конкретных людей, которые нуждались в помощи и поддержке. И она этим жила. К ней обращались в любое время суток. Она тут же откликалась. Для нее это была не работа - это было делом ее жизни. Она всегда отвечала», - рассказала она.

Памфилова добавила, что Людмила Алексеева была человеком «глубочайшем внутренней культуры и интеллигентности».

«Она с огромной выдержкой добивалась, убеждала, что человек нуждается в помощи. Никогда не оскорбляла кого-то ради красного словца. Она говорила на одном языке как с человеком, который нуждается в помощи, так и с самыми высокими начальниками. Ее принципиальность и последовательность вызывали глубочайшее уважение у всех», - подчеркнула она.

Глава ЦИК РФ заключила, что Людмила Алексеева была человеком объединяющим и никогда не вносила смуту или ссору.

«У нее было умение объединять вокруг общих целей чтобы человеку помочь людей самых разных взглядов», - заключила она.

Сегодня, 8 декабря, не стало Людмилы Алексеевой. Она умерла на 92-м году жизни. Свои соболезнования уже выразил президент РФ Владимир Путин - он направил телеграмму с выражением соболезнований родным и близким правозащитницы.