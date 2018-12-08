Путин выразил соболезнования родным и близким Алексеевой

Владимир Путин направил телеграмму с выражением соболезнований родным и близким правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В телеграмме Владимир Путин указал на вклад Алексеевой в становление гражданского общества, который он высоко ценил, что он чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам.

Ранее сообщалось, что Людмила Алексеева умерла в городской клинической больнице №15.

