Путин выразил соболезнования родным и близким Алексеевой
Известная правозащитница Людмила Алексеева умерла в Москве на 92 году жизни.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Владимир Путин направил телеграмму с выражением соболезнований родным и близким правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В телеграмме Владимир Путин указал на вклад Алексеевой в становление гражданского общества, который он высоко ценил, что он чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам.
Ранее сообщалось, что Людмила Алексеева умерла в городской клинической больнице №15.