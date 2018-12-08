Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Боевики подвергли обстрелу три сирийские провинции

Алексей Савелов
22:00 08.12.2018
Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в населенных пунктах в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.
Боевики подвергли обстрелу три сирийские провинции
Фото: Handout ZUMAPRESS.com Goballookpress

Боевики из Идлибской зоны деэскалации подвергли обстрелу населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщил на брифинге в субботу глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Джубб-Эль-Мгара и Бариша (дважды) провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, Нахшебба провинции Алеппо, а также районов Захра и Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что власти Сирии по состоянию на 7 декабря амнистированы 15 тысяч 402 человека, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2018, 18:26
Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2018»
Дата08.12.2018, 02:20
Стрельбу из АК-74, ПКМ и РПГ-7 в темное время суток отрабатывают морпехи Северного флота
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:00 В стране и мире
Боевики подвергли обстрелу три сирийские провинции
12:03 В стране и мире
Володин предупредил об угрозе новой волны сирийских беженцев
06:01 В стране и мире
Видео
В Сирии рассказали о подготовке олимпийского резерва
23:34 В стране и мире
Коалиция США уничтожила авиаударом больницу сирийского Хаджина
23:16 В стране и мире
Видео
В Минобороны РФ назвали заявление Госдепа США попыткой грубого давления на ОЗХО
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:42 В стране и мире
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
20:19 В стране и мире
Видео
Польских радикалов освистали при попытке сорвать концерт ансамбля Александрова
18:26 В стране и мире
Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2018»
17:59 В стране и мире
Видео
Французские власти стянули бронетехнику в охваченный протестами Париж
16:18 В стране и мире
Видео
Корабль Dragon не сумел с первой попытки пристыковаться к МКС
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
В «благоустроенной» больнице в Волжском установили картонные коробки вместо тумбочек
Назван действенный способ быстрого похудения
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.