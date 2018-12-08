Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео

Фигурист из США Тимоти Ледук не удержал свою партнершу Эшли Кейн во время выступления в произвольной программе на соревнованиях Golden Spin, которые прошли в хорватском городе Загребе.

Когда Ледук выполнял поддержку Кейн одной рукой - что-то пошло не так, в результате чего девушка выпала из его рук и буквально «воткнулась» головой в лед. Спортсмен сам не смог удержаться на ногах - и завалился сверху на фигуристку. Кадры инцидента были опубликованы на YouTube.

Несмотря на серьезность ситуации, Кейн самостоятельно поднялась и смогла завершить выступление. Позже она сообщила в своем Twitter, что уже выписалась из больницы и продолжит лечение дома.