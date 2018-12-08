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В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Дмитрий Семенов
21:50 08.12.2018
На полигонах продолжаются проверки самого взрывоопасного вооружения украинской армии.
В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение
Фото: mil.gov.ua

Минометы «Молот» не принимались на вооружение армии, сообщает агентство УНН со ссылкой на Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ.

«Стодвадцатимиллиметровый миномет М120-15 Молот на вооружение Вооруженных сил Украины не принимался. В 2015 году 120 мм миномет М120-15 Молот выдержал определяющие ведомственные испытания и приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 17 ноября 2015 года №446 допущен к эксплуатации в ВСУ на особый период», - говорится в заявлении ЦРАУ ВСУ.

Однако то же ЦРАУ сообщает, что использование «Молотов» на учениях запрещено вообще – до окончания инцидента на Ровенском полигоне, который случился 6 июля. Тогда во время одного из заряжаний миномет разорвало, на месте погибли трое военных ВСУ, еще девять были ранены. УНН со ссылкой на свои источники сообщает, что при расследовании данного ЧП были проведены все необходимые экспертизы, однако о прочностных характеристиках «Молота» так ничего и не известно.

В настоящее время «Молот» - самое смертоносное оружие ВСУ: при разрыве стволов уже погибло 12 и ранено 32 военнослужащих.
 

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