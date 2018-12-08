В Латвии задержан объявленный Польшей в международный розыск россиянин

Возле посольства США в Латвии задержан гражданин России Виктор Золотарев. Он был объявлен Польшей в международный розыск. Теперь польская сторона просит о его экстрадиции. Информацию подтвердила адвокат россиянина Имма Янсоне.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на слова Янсоне, Золотарев прибыл в Ригу для получения в посольстве США американской визы.

«Он был помещен в изолятор временного содержания. Причиной задержания стал международный ордер, выданный Польшей в 2017 году, польская сторона объявила его в международный розыск и просит его экстрадировать», - пояснила она.

Сообщается, что с задержанным уже встретился второй секретарь посольства РФ в Латвии, а завтра, 9 декабря, ожидается заседание суда о мере пресечения в отношении Золотарева.

«Спецпрокурор будет просить о его содержании под стражей на 80 дней», - подчеркнула Янсоне.

Между тем она не ответила на вопрос, в чем конкретно польская сторона обвиняет Золотарева. Янсоне сообщила, что с материалами дела сможет ознакомиться лишь перед судом, поскольку они еще только переводятся на латышский язык с польского и английского.

«Могу сказать только одно, что это не политическое дело», - добавила она.

Янсоне подчеркнула, что Золотарев не понимает, что происходит, и считает задержание «недоразумением», поскольку в 2002 году он выиграл суд в Польше.