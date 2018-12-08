Трамп раскритиковал идею создания европейской армии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter в очередной раз раскритиковал идею создания европейской армии. По его словам, в ходе мировых войн европейцы не обошлись без помощи США.

«Идея европейской армии не слишком хорошо сработала в Первую мировую войну или во Вторую. Но США были рядом с вами и всегда будут!», - написал Трамп.

Он также добавил, что «цена защиты» - выплата взносов в НАТО. Президент США привел сравнение, согласно которому Германия платит 1% от своего ВВП, в то время как США – 4,3% от своего, гораздо большего, ВВП.

В ноябре этого года идею создания армии, не зависимой от США, высказал президент Франции Эммануэль Макрон, его поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Резко против выступили Великобритания, Польша и Нидерланды.

