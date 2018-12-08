Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Сегодня, 8 декабря, на 92-м году жизни умерла член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева. Информацию подтвердили в пресс-службе СПЧ.

«В Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы», - говорится в сообщении.

Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что смерть Алексеевой - это «страшная потеря для всего правозащитного движения России». Его слова приводит ТАСС.

Буквально накануне, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении состава СПЧ, в который вошла и Людмила Алексеева. Она родилась в 1927 году и была одним из основателей Московской Хельсинской группы. С 1996-го года стала ее председателем. Позже, в 2002-2012 годах она была членом Комиссии по правам человека при российском президенте, которая затем была преобразована в СПЧ.

Алексеева была лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также была лауреатом международных премий в сфере правозащиты.