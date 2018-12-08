Польских радикалов освистали при попытке сорвать концерт ансамбля Александрова

В пятницу, 7 декабря, в польском городе Бдигощи во время выступления российского танцевального ансамбля имени Александрова два польских активиста выбежали на сцену, стремясь прервать концерт.

Злоумышленники развернули антироссийские плакаты, сопровождая действия лозунгами: «Руки прочь от Украины». Однако их попытки были крайне негативно восприняты залом: нарушителей стали освистывать, требуя уйти со сцены.

Как уточняет «Громадьске радио», ни один из участников ансамбля, которые буквально мгновение назад исполняли на сцене танец, не обратил внимание на инцидент. На происходящее тут же отреагировала охрана, которая вывела нарушителей из зала. Зрители встретили действия правоохранителей аплодисментами.