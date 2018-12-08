Около семисот россиян не могут вернуться из Китая в Россию

Около 700 российских туристов не могут вылететь из китайского Хайнаня на родину, сообщает ассоциация «Турпомощь». Перевозчик - авиакомпания «ИрАэро» - заявила на своем сайте, что с 7 декабря приостанавливает полеты в Китай из-за неуплаты со стороны туристического оператора - компании «Жемчужная река».

«Мы прекрасно понимаем сложность ситуации, в которой оказались туристы, приобретавшие турпродукты "Жемчужной реки", - сообщил первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов. - Мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором "Жемчужная река" перед нашей авиакомпанией».

Однако, как рассказал «Звезде» директор «Турпомощи» Александр Осауленко, оправдания компании выглядят странно.

«Согласно российскому законодательству турист не может быть заложником разногласий между туроператором и перевозчиком - это спор хозяйствующих субъектов. А по постановлению правительства от октября 2015 года туроператор и перевозчик несут равную ответственность за перевозку туристов без обратного билета. Пока можно сказать, что оператор выполняет все взятые на себя обязательства, никто из туристов не ночует на лавочке - он полностью взял на себя наземное обеспечение туристов. К сожалению, оценить действия авиаперевозчика может только надзорный орган - Росавиация», - заявил Осауленко.

По данным «Турпомощи», «ИрАэро» просто не хватает бортов для выполнения своих обязательств. Эту же информацию озвучили в Ростуризме. По данным ведомства, «ИрАэро» неоднократно попадала в перечень самых непунктуальных авиакомпаний России.

В Ростуризме и «Турпомощи» заявили, что держат ситуацию с российскими туристами на контроле.