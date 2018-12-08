Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео

Немецкий дайвер Питер Шнайдер опубликовал в Сети видео нападения акулы. Несмотря на то что мужчина отделался легким испугом, кадры взволновали интернет-пользователей.

Автор видео отметил, что вместе с товарищами он плавал под водой в Рангироа на территории Французской Полинезии.

Однако во время одного из погружений дайвер обратил внимание на то, что их группу окружили шесть акул: одна из них вплотную приблизилась к мужчины, широко раскрыла пасть и попыталась укусить за маску. Дайверу повезло - с него лишь слетела маска. Акула же не решилась атаковать второй раз и уплыла.

Вместе с тем у мужчины на лбу «на память» осталась царапина.

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