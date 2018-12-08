Туристы оказались в снежной ловушке на сломанной канатной дороге в Домбае: видео

Несколько туристов попали в ледяную западню, застряв на открытом подъемнике в Домбае при сильном ветре. Пострадавшие позже рассказали, что помощи пришлось дожидаться более часа. Инцидент произошел в субботу, 8 декабря.

«Спасите! Мы тут висим, мы никуда не едем. Мы между пятым и четвертым уровнем», - рассказал автор видео в Instagram.

Уточняется, что канатная дорога сломалась во время подъема, приблизительно в два часа дня. В результате люди оказались в безвыходной ситуации, поскольку, помимо высоты, пострадавшие замерзали от низкой температуры.

В западне оказались не только молодые люди, а но также дети и старики. В МЧС им сообщили, что снимать всех будут по очереди.

«Пока спасатели дошли до моих родных, прошло два часа. А после этого людей отправили до четвертого уровня пешком по 1,5-метровому снегу», - возмутился один из пользователей Сети, который стал участником инцидента.

В марте этого года 11 человек, среди которых четверо россиян, пострадали в результате сбоя в работе канатной дороги. Инцидент произошел в курортном городе Гудаури в Грузии.