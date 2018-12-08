В Париже во время акции протеста зафиксированы акты мародерства

В Париже зафиксированы первые акты мародерства. Об этом сообщают сами парижане в своих микроблогах. В роликах, размещенных в Twitter, видно, как молодые люди грабят магазин, рядом с которым стоит мужчина в желтом жилете.

Субботняя акция протеста в Париже стала самой масштабной за последние дни. Митингующие пытаются прорваться к Елисейскому дворцу, полицейских забрасывают камнями, полиция отвечает слезоточивым газом. Есть пострадавшие.

Сообщается более чем о 600 задержанных.

Акции протеста «желтых жилетов» начались 17 ноября. Французы протестовали против повышения цен на топливо. Постепенно протест охватил всю страну.

