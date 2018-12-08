Названа возможная причина давки на концерте в Италии

Глава управления полиции итальянского города Анкона Оресте Капоказа рассказал о возможной причине гибели людей в местном клубе, сообщает РИА Новости. По его словам, люди погибли в давке, когда на выходе из заведения обрушились два парапета.

«Сразу после выхода упали два металлических парапета, и люди стали падать друг на друга», - сказал Капоказа.

Прямо напротив клуба расположен небольшой мостик через овраг. Когда рухнули парапеты, люди в темноте бежали мимо мостика и падали в ров. В полиции заявили, что те, кто остался в клубе, отделались всего лишь слезящимися глазами.

Ранее сообщалось, что в клубе один из посетителей распылил перцовый баллончик. Из-за начавшейся паники возникла давка, люди не смогли воспользоваться аварийными выходами. В результате шесть человек погибли, более 100 пострадали, 60 посетителей пришлось госпитализировать, некоторых - в тяжелом состоянии.

