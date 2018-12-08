Радиопереговоры и секретные документы: в ФСБ рассказали детали провокации украинских моряков в Керченском проливе

Схемы движения кораблей и радиопереговоры, а также найденные документы - все это доказывает, что военные корабли Украины явно пытались спровоцировать российских пограничников на применение силы.

На борту украинских Военно-морских сил были обнаружены секретные документы с приказом «скрытно миновать Керченский пролив», а в момент инцидента артустановки были взведены и направлены на российских пограничников. В то же время боезапас явно превышал стандартный объем боеприпасов.

По данным ФСБ, целью провокаций Украины был Крымский мост.

«Два катера ВМС Украины начали сопровождать судно под флагом Болгарии в Азовском море, которое вышло из Мариуполя. В отношении российских военных кораблей демонстрировалось оружие, артустановки были наведены в сектор, где находились российские корабли», - сообщил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Алексей Вольский.

Однако до сих пор неизвестно, зачем кораблям с малой мореходностью, игнорируя обязательные правила перехода российских территориальных вод, предпринимать попытки прорыва через Керченский пролив, когда существует возможность подать специальную заявку и спокойно совершить этот переход.

«В ходе осмотров был обнаружен контрольный лист: "Скрытно обходя посты ФСБ и ЧФ, скрытно пройти" и так далее. Выводы делайте сами», - заявил начальник Следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.



За последние два года с украинской стороны было совершено несколько провокаций. В частности, в августе 2016 года при попытке диверсионных групп проникнуть в Крым погибли российский военнослужащий и сотрудник ФСБ.

В 2017 году были задержаны диверсанты, которые готовили теракты на военных и гражданских объектах полуострова Крым. Еще одна провокация - захват российского рыболовецкого судна «Норд» и его экипажа в марте текущего года. До сих пор капитан удерживается на территории Украины.

Произошедшее в Керченском проливе создает реальную угрозу не только гражданам полуострова, но и в первую очередь безопасному судоходству в этой акватории. Ситуацию вокруг Керченского моста украинские ВМС начали нагнетать еще в августе 2018 года.

«Украинские пограничные катера начали в радиоэфире с определенной регулярностью заявлять, что если российские пограничные катера приблизятся к ним на 20 кабельтовых (на четыре километра - прим. ред.), то по ним будет применено оружие», - рассказал Вольский.

Кроме того, в момент задержания ВМС Украины направили к Керченскому проливу еще одну группу катеров, однако они были блокированы. В акватории к этому моменту перехода ожидали около 160 гражданских судов. Развитие инцидента могло привести к необратимым последствиям.

Помощь на море морякам ВМС Украины была оказана российскими пограничниками в течение восьми минут. Их жизни ничего не угрожает - характер ранений легкий, поскольку травмы были получены металлическими частями обшивки в результате применения оружия с борта российских катеров.

И еще одной немаловажной деталью является то, что в ФСБ обратился житель Донецка, который опознал в одном из задержанных пытавшего его в Бердянске сотрудника СБУ. В настоящее время Следственное управление ФСБ занимается изучением всех деталей уголовного дела.