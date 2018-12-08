Названа победительница конкурса «Мисс мира - 2018»

Победительницей 68-го Международного конкурса красоты «Мисс мира - 2018» стала представительница Мексики Ванесса Понс де Леон. Об этом организаторы конкурса сообщили в официальном Twitter. Последняя часть конкурса длилась три часа: участницы должны были ответить на финальный вопрос.

Сообщается также, что финал конкурса и награждение прошли в южнокитайском курортном городе Санья, а корону победительнице надела представительница Индии Мануши Чхиллар.

Представлявшая Россию Наталья Строева из Якутии вошла в первую тридцатку конкурсантов.

Международный конкурс «Мисс мира» проводится с 1951 года по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии.

