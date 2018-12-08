Путин призвал не допускать хамства чиновников

На пленарном заседании съезда «Единой России» Владимир Путин призвал участников съезда не допускать пренебрежительного отношения к людям.

«Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне - и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном уровне», - заявил президент.

Путин отметил, что члены партии есть во всех органах власти, а потому пренебрежительное или оскорбительное отношение к людям не только обижает россиян, но и «опускает всю партию ниже плинтуса».

Президент добавил также, что в большинстве своем члены «Единой России» люди порядочные, патриоты, но есть и те, кто «ведет себя неприлично».

