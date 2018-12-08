Французские власти стянули бронетехнику в охваченный протестами Париж

Власти Франции ввели в Париж бронетехнику. Там в субботу, 8 декабря, по-прежнему продолжаются антиправительственные манифестации.

Как уточняет издание The Guardian, в городе уже было мобилизовано почти восемь тысяч полицейских. Кроме того, правоохранители блокировали районы центральной части Парижа, включая улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу.

Ранее стало известно, что в здание пыталась прорваться группа протестующих, однако полиции удалось их остановить с помощью слезоточивого газа.

В настоящее время идет обыск демонстрантов: у них изымают предметы, которые можно было бы использовать в качестве оружия, а также маски, способные защитить от слезоточивого газа.

Во Франции массовый протесты начались еще в середине ноября. Недовольства граждан были вызваны намерениями местных властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники митингов выходят на улицы в светоотражающих жилетах - это неотъемлемый атрибут французских водителей. В протестах уже приняли участие около 75 тысяч человек.