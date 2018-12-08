Великобритания включила Абрамовича в черный список бизнесменов из России

Спецслужбы Великобритании собираются усилить давление на российских предпринимателей, которых Лондон назвал близкими к Кремлю.

Как уточняет издание The Daily Telegraph, к их числу британская сторона причислила Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Олега Дерипаску.

Сообщается, что перечень уже был представлен премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая одобрила его. Теперь документ будет передан спецслужбам стран-союзниц.

По данным источника газеты в британском правительстве, перечисленным лицам ограничат возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании, а также в других странах.