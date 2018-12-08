Подмосковные дачники устроили массовую драку

В подмосковном садоводческом товариществе «Овощевод» недалеко от Электроуглей произошла массовая драка, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Главное управление МВД по Московской области.

Самое активное участие в побоище приняли пять человек, трое из них с серьезными побоями были госпитализированы.

По факту драки проводится расследование. По предварительной версии, одна группа дачников решила изгнать из своих владений самопровозглашенного председателя СНТ.

