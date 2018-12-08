Борьба за глобальное лидерство: почему США хотят выйти из всех международных соглашений

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Официальный представитель Тихоокеанского флота США барышня-лейтенант Рэйчел Макмарр рассказала CNN о том, что ракетный эсминец McCampbell выполнил некую героическую миссию. Бросил вызов России, демонстративно пройдя вдоль ее берегов в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море. Ну вы знаете, в заливе находится стоянка нашего, российского Тихоокеанского флота.

Услышав звон CNN, об эсминце написали и наши собственные СМИ. «Эсминец США прошел рядом с базой российского флота», «Пентагон приближается к морским границам России», «США провоцируют Россию эсминцем у Владивостока». Как говорится, мастерство работы с заголовками не пропьешь. Короче, у читателей с синдромом повышенной тревожности, не говоря уже о легкой паранойе, вполне могло создаться впечатление, что не один какой-то эсминец, а чуть ли не целая авианосная группировка устроила провокацию, нагло вошла в наш залив, встала на якорь и стала высматривать наши секреты в морские бинокли.

Ну, в обычном штатском понимании слова «рядом» и «вблизи» - это же на расстоянии прямой видимости, где-то совсем рядом от государственной границы. Ага, только все оказалось совсем не так пафосно, как об этом раструбили американцы.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал произошедшее «словесным подвигом», поскольку в действительности эсминец McCampbell ВМС США не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Более того, на протяжении всего перехода американский эсминец следовал под контролем находившегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», а также самолетов морской авиации. И если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота.

Какой дерзкий эсминец! Прошел в 60 морских милях от берега на максимальной скорости! И это они называют «вблизи»? И если про спикера американского флота все понятно - работа у блондинки такая, - то нашим журналистам все-таки надо бы быть тщательнее в оценках и не гнать попусту волну. Но это еще не самое забавное. В заявлении лейтенанта Макмарр был еще один пассаж, который стоит привести целиком.

По словам официального представителя Тихоокеанской группировки флота США, эсминец прошел вблизи залива Петра Великого, «чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права и свободы на законное использование моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие нации». Она подчеркнула, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право».

Они бросили вызов! То есть представьте себе: где-то далеко в море, за линией горизонта, под контролем радаров и прицелом береговых ракет в сопровождении нашей авиации и противолодочного корабля печально чапает, на всякий случай держась подальше от российских территориальных вод, одинокий американский эсминец. И они называют этот бессмысленный проход «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России»? И, кстати, в каком смысле чрезмерным? Где та грань, которая в представлении американцев отделяет совершенно законные морские интересы России от «чрезмерных»? Или, с точки зрения США, любая, то есть абсолютно любая активность российского флота чрезмерна? Так получается?

Нет, нам конечно давно известно, что чувство собственного величия у американцев давно зашкаливает. Но называть этот печальный проход одинокого эсминца «вызовом России» - это точно какой-то совершенно клинический случай. Как метко и мудро заметил обозреватель РИА Новости: «Хотели бросить перчатку, а раскрыли варежку».

Но, знаете, в этом американском заявлении особенно умилила ссылка на международное морское право. Действительно, есть такая принятая еще в 1982 году конвенция ООН. Только тут вот в чем загвоздка: Америка эту конвенцию не выполняет, поскольку ее так и не подписала. То есть вообще! И я могу сказать почему. Это все то же представление о своей непогрешимости, они еще называют это «исключительностью» американской нации. Поэтому еще при президенте Джимми Картере в США была разработана своя собственная конвенция, так называемая программа свободного мореплавания. Свободного, естественно, исключительно для американского флота.

И парадокс здесь в том, что от всех других государств, в том числе и от России, Вашингтон требует безоговорочного выполнения всех международных соглашений, и конвенции ООН по морскому праву, а сам на них плевал и руководствуется исключительно собственными интересами и внутренними документами. Результат очевиден. В двух словах его можно охарактеризовать как «беспредел» на море. Кстати, и не только на море.

Ну а если отставить все шутки в сторону и говорить о событиях этой недели абсолютно серьезно, то мнение о собственной исключительности способно породить крайне опасные иллюзии даже у самого что ни на есть мирового гегемона.

Первая подобная иллюзия заключается в том, что, по мнению США, с Россией можно разговаривать на языке ультиматумов. Вы уже в курсе, скорее всего.

Я имею в виду выступление госсекретаря США Помпео во вторник, в котором он дал Москве 60 дней на признание ошибок и покаяние, в противном случае пригрозив выходом Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Собственно говоря, по поводу ультиматума вопросов ровным счетом никаких нет. Выполнять его Россия, естественно, не будет. Просто США уже давно ищут формальный повод для того, чтобы выйти из любых обязывающих международных соглашений, которые им представляются невыгодными. Обвинив при этом во всевозможных нарушениях, естественно, Москву.

Но вот еще одно выступление Помпео, перед немецким фондом Маршалла в Брюсселе, осталось, к сожалению, нашей прессой почти незамеченным. А это, по сути, если разобраться, была практически вторая Фултонская речь, крайне идеологизированная, наполненная типично американским самолюбованием. И очень опасная, поскольку госсекретарь Помпео заявил прямо и конкретно, что Америка приступает к построению нового либерального мирового порядка, все предвыборные заявления Трампа про самоизоляцию, про ошибки предшественников были лишь представлением для избирателей, а сейчас начинается настоящая политика. Цель которой - мировое господство. Хотя «господство» звучит да, как-то нехорошо. Вызывает ненужные ассоциации. Для этого в США и придумали удобный либеральный эвфемизм - «мировое лидерство». Но мы-то понимаем, что там под «лидерством» на самом деле имеют в виду.

В этой речи досталось и международным организациям. ООН, Уголовному суду, Всемирной торговой организации. По мнению Вашингтона, их нужно изменить, чтобы они лучше служили этому новому порядку, то есть американским интересам. Досталось и России, которая, по мнению Помпео, «не приняла западные ценности свободы и международного сотрудничества», а еще на протяжении многих лет нарушала международные соглашения по ракетному оружию. Ну про это мы уже в курсе. Вот вам еще цитата:

«В лучших традициях нашей великой демократии мы сплотим благородные государства, чтобы построить новый либеральный порядок, который позволит достигнуть большего процветания. Мы действуем, чтобы сохранить, защитить и продвигать открытый, справедливый, прозрачный и свободный мир суверенных государств».

Сколько пафоса, а! Но вот как будут выглядеть практические шаги по созданию этого «справедливого, прозрачного и свободного» мира, уже ощутил на себе Китай. Буквально через несколько дней после вроде бы достигнутого на саммите «Двадцатки» компромисса в торговых спорах между Пекином и Вашингтоном в Канаде по запросу США была арестована Мэн Ванчжоу, финансовый директор большой китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Формальное ее подозревают в нарушениях при экспортных поставках оборудования в находящийся под санкциями Иран. Но вот что любопытно: буквально за несколько недель до ареста Великобритания, Австралия и Новая Зеландия разорвали с компанией контракты под предлогом того, что оборудование Huawei для систем мобильной связи 5-го поколения позволяет спецслужбам КНР вести разведывательные операции на Западе. Как мило!

Google и Facebook здесь что, абсолютно чисты? Не собирают информацию, не шпионят за миром в интересах спецслужб США? Зачем же тогда сам Марк Цукерберг заклеивал камеру на своем ноутбуке? На самом деле всем понятно, что нарушение режима санкций - это только предлог. По сути, штаты в лице Мэн Ванчжоу хотят заполучить заложника. А для чего именно - выяснения секретов, давления на китайское руководство или удушения высокотехнологичного конкурента - мы уже очень скоро узнаем. Это будет очень громкая история. Борьба за глобальное лидерство как оно есть.