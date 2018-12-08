Трамп поддержал протесты «желтых жилетов» во Франции

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал акции протеста, которые проходят в эту субботу в столице Франции.

«Парижское соглашение по климату не приносит пользы Парижу. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира, для, как предполагается, охраны окружающей среды. Люди кричат: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию», - написал президент США.

В субботу в Париже, в непосредственной близости от резиденции Эммануэля Макрона, проходит акция протеста, организованная «желтыми жилетами». Протестующие провоцируют полицейских оскорблениями, забрасывают их камнями. Полиция отвечает слезоточивым газом, в настоящее время задержано уже около 600 протестующих.

